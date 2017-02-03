Россия доставила в Сирию 3,5 тонн гумпомощи
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Более 3,5 тонн продуктов питания и медикаментов раздали российские военные в одном из сирийских поселков, жители которого всего неделю назад присоединились к режиму прекращения боевых действий.
Российский Центр по примирению доставил в Сирию 3,5 тонн продуктов и медикаментов. Об этом сообщает "ТВ Центр".
В продуктовых наборах - крупы, сахар, различные консервы. Также силами Центра по примирению враждующих сторон был развернут мобильный госпиталь. Врачи оказали медицинскую помощь всем нуждающимся и объяснили, как принимать необходимые лекарства.