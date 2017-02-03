08:11, 03 февраля 2017

Россия доставила в Сирию 3,5 тонн гумпомощи

Теги:  минобороны  помощь  Сирийский конфликт

Более 3,5 тонн продуктов питания и медикаментов раздали российские военные в одном из сирийских поселков, жители которого всего неделю назад присоединились к режиму прекращения боевых действий.

Российский Центр по примирению доставил в Сирию 3,5 тонн продуктов и медикаментов. Об этом сообщает "ТВ Центр".

В продуктовых наборах - крупы, сахар, различные консервы. Также силами Центра  по примирению враждующих сторон был развернут мобильный госпиталь. Врачи оказали медицинскую помощь всем нуждающимся и объяснили, как принимать необходимые лекарства.

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