В Москве девушка заказала киллеру собственную мать

Теги: Уголовное дело убийство дом

В столице задержана девушка, которая, по версии следствия, наняла киллера, чтобы он убил ее мать. Скорее всего, подозреваемая пошла на это преступление, чтобы завладеть недвижимостью.

В Москве девушка заказала собственную мать ради двухкомнатной квартиры на окраине города. Об этом в пятницу сообщает Life. По данным портала, убийца должен был расправиться с женщиной во время прогулки с собакой. При этом девушка попросила киллера, чтобы пес не пострадал.

Женщина, узнав о намерении дочери убить ее, нисколько не удивилась. По ее словам, она уже давно подозревала, что дочь хочет ее смерти.