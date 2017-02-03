Ракетный эсминец США вошел в Черное море

Теги: В мире нато сша корабль ракета военный

Американский эсминец, оснащенный системой ПРО и крылатыми ракетами, вошел в Черное море. Там он присоединится к двум другим фрегатам из Испании и Канады. Все они планируют принять участие в черноморских учениях НАТО.

Американский ракетный эсминец USS Porter DDG 78, который оснащен системой противоракетной обороны и крылатыми ракетами, вошел в акваторию Черного моря. Об этом сообщает "Интерфакс".

Эсминец из США присоединится к другим кораблям - испанскому ракетному фрегату Almirante Juan de Borbón, оснащенному системой ПРО, и канадскому фрегату St. John's, которые вошли в Черное море еще во вторник. Они оба входят в состав Второй группы постоянной готовности объединенных военно-морских сил НАТО, действующей в Средиземном море.

Кроме того, боевые корабли примут участие в военно-морских учениях "Морской щит 2017", которые проходят в Черном море с 1 по 10 февраля.

Читайте также:

Украина продолжит военные учения в Черном море