СМИ узнали дату введения безвизового режима между ЕС и Украиной

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Граждане Украины могут начать ездить в страны Евросоюза без виз с 1 июля 2017 года. СМИ узнали, что в Брюсселе должны одобрить безвизовый режим для украинцев уже в конце весны.

Евросоюз должен одобрить безвизовый режим для граждан Украины в конце весны 2017 года. Он начнет полноценно работать с июня, передает издание "Европейская правда" со ссылкой на источники в Европейской Комиссии и Совете Евросоюза. Уже с 1 июля украинцы могут получить право ездить в страны ЕС без виз.

Вместе с тем, чтобы разблокировать украинский вопрос по безвизовому режиму, ЕС необходимо окончательно одобрить "механизм приостановки". Процедура его принятия должна продлиться примерно до последних дней февраля.

Издание напомнило, что в декабре крупнейшие государства Евросоюза одобрили продвижение вперед по украинскому безвизу. При этом, Париж выдвинул условие. Согласно этим требованиям, украинцы не должны получить безвизовый режим до тех пор, пока не пройдут выборы во Франции. Там решили, что эта мера может повлиять на президентскую кампанию.

Накануне, 2 февраля, депутаты Европарламента поддержали отмену виз с Грузией. Кроме того, они одобрили запуск механизма заморозки безвизовых режимов Евросоюза с третьими странами, который должен произойти в марте.