Суслов: политизация энергетических отношений России и ЕС – это надолго

Теги: энергетика евросоюз События. 25-й час

Насколько сложно сейчас Венгрии, заинтересованной в партнёрстве с Россией, реализовывать проекты при антироссийской политике Евросоюза? Как долго политические установки ЕС будут подавлять экономическую выгоду от сотрудничества с Москвой? Об этом в интервью "ТВ Центру" рассказал Дмитрий Суслов.

В программе "События. 25-й час" на вопросы ведущего Алексея Фролова ответил заместитель директора Центра европейских исследований Высшей школы экономики Дмитрий Суслов.

- Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что, возможно, стоит пересогласовать условия соглашения по АЭС "Пакш". Особенно, если венгерская сторона хочет, чтобы Росси профинансировала 100% инвестиций. В условиях нынешних весьма непростых отношений России и ЕС европейское руководство, традиционные либеральные элиты, априори негативно подходят к участию Россию в европейской энергетике.

Россия не пытается что-то навязать. Она передает мяч на сторону европейцев. Венгрия – это страна ЕС. И Россия говорит: мы готовы с вами взаимодействовать по различным вопросам, но вы внутри себя должны разобраться.

Я думаю, что политизация российско-европейских энергетических отношений – это надолго. Это связано с общим геополитическим соперничеством Россия – ЕС. Мы подходим по-разному к пониманию большой Европы. Так или иначе, европейцам очень долго придется иметь дело с российскими поставками газа и это на самом деле обоюдовыгодное сотрудничество.

Программа "События. 25-й час"