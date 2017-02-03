В Москве после гибели пенсионерки от зубов собак задержали охранника

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Сотрудник ЧОПа задержан после гибели 80-летней пенсионерки из-за нападения сторожевых собак у здания Минспорта в Москве. Следствие установило, что именно он отвечал за четырех немецких овчарок, которых выпустил на прогулку из вольера.

В Москве после гибели пенсионерки в результате нападения сторожевых собак у здания Министерства спорта задержан сотрудник ЧОПа, который отвечал за этих животных.

Как отметила представитель столичного главка СКР Юлия Иванова, четыре собаки использовались сотрудниками охранной организации для охраны территории. По ее словам, задержанный сотрудник ЧОПа не убедился в отсутствии посторонних лиц и выпустил собак из вольера на прогулку.

На сайте ГСУ СКР по Москве говорится, что с ним сейчас работают следователи.

Трагедия у здания Минспорта произошла накануне, 2 февраля. Тело 80-летней пожилой женщины обнаружил работавший с животными кинолог. СМИ узнали, что сотрудник, выгуливавший немецких овчарок на территории, мог покинуть рабочее место. Вернувшись, он обнаружил тело пенсионерки с характерными для нападения собак травмами. О том, как именно женщина там оказалась, не сообщается.

По данным портала Life, погибшей оказалась вдова известного советского диктора Кирилла Ваца.