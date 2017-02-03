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В Алеппо заработал железнодорожный вокзал. Чтобы пустить составы, пришлось восстанавливать десятки километров путей.

У касс железнодорожного вокзала Алеппо настоящее столпотворение. После пятилетнего перерыва станция возобновляет работу. Первый поезд готов отправиться с первого пути. Нужно успеть занять лучшие места, передает "ТВ Центр".

Под стук колёс вглядывается в горизонт и машинист Махмуд Афар Туркаш. Он мечтал об этом долгие пять лет. Все это время был уверен, что обязательно даст громкий победный гудок.

"Здесь все родное. Мы берегли эти локомотивы, как свои семьи, все пять военных лет. Поддерживали в рабочем состоянии и даже регулярно тестировали на том коротком участке, который остался неразрушенным. Теперь в путь!" – сказал машинист.

От вокзала Алеппо до Джибрина всего 18 километров. Участок железнодорожники восстановили за 20 дней. Но произошло это только после того, как полотно от мин обезвредили российские сапёры. "Хорошо, что оборудование удалось сохранить. Впереди много работы, ведь этого маршрута слишком мало для нашего огромного и, к счастью, уже свободного города!" – заявил мастер железнодорожного участка Бакри Кабакаб Джи.

В день открытия железнодорожного сообщения в Алеппо прибавилось работы и у российских военных полицейских. "Для нас это новое, но личный состав готов к выполнению и таких мероприятий. Батальон обеспечивает охрану и самого вокзала, и обеспечивает посадку мирного населения", - сообщил заместитель командира батальона военной полиции Министерства обороны России Али Альшанов.

Железнодорожная сеть в Сирии имела огромное транспортное значение. Однако война уничтожила эти нити. Пассажирские перевозки составляли незначительный процент. Главная проблема для некогда самого крупного города Арабской республики сегодня - потеря сообщения с портами: Тартусом и Латакией.

"Необходимо подвозить топливо для электростанций, вывозить продукцию с уже работающих предприятий, чтобы возобновить ее экспорт. Ну и, конечно, завозить в страну и доставлять по провинциям огромное количество стройматериалов. И здесь мы тоже надеемся на помощь России", - отметил начальник железных дорог Сирии Нажиб Аль Фарез.

Старый советский тепловоз и три обшарпанных вагона. Говорить об увеличении подвижного состава и, следовательно, пассажиропотока пока не приходится. Важно другое - долгожданный гудок машиниста Махмуда означает, что Алеппо встаёт на мирные рельсы.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр", Сирия.