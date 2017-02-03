Драка со стрельбой произошла на юго-востоке Москвы

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На автостоянке в Люблине случился конфликт с участием двух водителей. В ходе драки один из мужчин достал травматический пистолет и ранил другого человека. Пострадавший был госпитализирован. Полиция проверяет обстоятельства случившегося.

На одной из автостоянок на юго-востоке столицы между двумя водителями автомобилей произошел конфликт со стрельбой. Об этом сообщает портал Life. Инцидент случился в четверг вечером на улице Головачева.

Во время драки один из мужчин выстрелил из травматического пистолета в другого человека. После ранения пострадавшего доставили в больницу. В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

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