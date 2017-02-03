Ассанж рассказал о наличии компромата на Макрона

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После публикации информации о двух кандидатах в президенты Франции Марин Ле Пен и Франсуа Фийона, создатель WikiLeaks Джулиан Ассанж пообещал появление "интересных" данных на их соперника Эммануэля Макрона. По его словам, французский политик, ранее вел политическую переписку с Хиллари Клинтон.

Основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил, что у него есть "интересная" информация о кандидате на пост президента Франции Эммануэле Макроне. Он отметил, что французский политик, который ранее был министром экономики Пятой республики, вел политическую переписку с экс-кандидатом в президенты США от партии демократов Хиллари Клинтон, пишет газета "Известия".

1 февраля WikiLeaks опубликовал данные о том, что два других кандидата на пост президента Франции Франсуа Фийон и Марин Ле Пен были замешаны в финансовых махинациях.

Эта информация появились на фоне расследования в отношении супруги Фийона Пенелопы, что уже отразилось на его рейтинге. Согласно опросам, только 19% французов готовы проголосовать за него на выборах президента.

Также по данным соцопросов, сейчас список возглавляет лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен. Тем не менее, тень на ее репутацию бросает скандал, связанный с Европарламентом. Политик должна ему 340 тысяч евро, которые были потрачены на содержание ее помощницы, а также охранника.

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