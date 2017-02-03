МВД предлагает ужесточить санкции в отношении мигрантов из ЕАЭС

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В МВД предлагают ввести денежные штрафы для мигрантов, у которых нет трудового договора. Кроме того, иностранным гражданам планируют запретить осуществлять трудовую деятельность, если в миграционной карте целью въезда в Россию не будет указана работа.

Министерство внутренних дел России планирует ужесточить санкции в отношении мигрантов из Евразийского экономического союза, путем введения штрафов за отсутствие трудового договора. Об этом сообщает газета "Известия".

За подобные нарушения планируют штрафовать физические лица на сумму от двух до пяти тысяч рублей с административным выдворением за пределы России. Для должностных лиц предусмотрено взыскание на сумму от 25 до 50 тысяч, а для юридических лиц – от 250 до 800 тысяч или приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток.

Помимо этого, предлагается ввод запрета на привлечение к трудовой деятельности иностранцев и лиц без гражданства в том случае, если в миграционной карте работа не будет указана как цель въезда в нашу страну. Исключение составляют только граждане Белоруссии, которые освобождаются от получения такого документа.