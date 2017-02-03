В результате обстрела Донецка силовиками погибли 2 человека

Теги: обстрел Украина донецк обсе

Украинские силовики этой ночью обстреляли Донецк из реактивных систем залпового огня "Ураган" и "Град". Два человека погибли, еще 13 получили ранения. Повреждены десятки зданий, в том числе школы и детские сады. Огонь также вели по Макеевке и Ясиноватой. Всего украинские военные выпустили по территории ДНР более тысячи двухсот мин и снарядов.

Несколько покореженных машин, полностью уничтоженный магазин военного снаряжения и огромная воронка от взрыва – результат ночного удара украинских военных по Калининскому району Донецка. У автомобильного круга, соединяющего столицу ДНР и Макеевку, словно ножницами срезало деревья и рекламные щиты. С домов сорвало крыши. На место прибывают медики и спасатели, пытаются оказать помощь тяжело раненому мужчине, передает "ТВ Центр".

Однако спасти водителя внедорожника не удалось. Всего в результате этого удара погибли два человека, 13 ранены. Многие выжили чудом.

По зареву, осветившему чуть ли не половину города, поначалу многие подумали, что украинские военные снова применили тактический ракетный комплекс "Точка У". Тем более, что о стягивании этого вооружения к линии соприкосновения накануне сообщала разведка армии ДНР. При детальном осмотре места взрыва военные пришли к выводу, что удар был нанесен из РСЗО "Ураган".

"Одиночный заряд был выпущен. Потому что, еще раз повторяю, мощность взрыва была огромная. Его слышали и в центре города. Многие люди начали звонить, спрашивать, что произошло. Когда я сюда приехал, я убедился в той мощности взрыва, о которой говорили. Это только мог сделать "Ураган", - отметил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Минувшей ночью артиллерийскому обстрелу подверглась почти вся территория Донецка. По сообщениям властей республики, в городе повреждены 25 жилых домов. В четыре из них – прямое попадание снарядов.

Всего за минувшую ночь по территории ДНР украинские силовики выпустили около 1300 снарядов – артиллерийских, танковых и реактивных. Под ударом оказались окраины Ясиноватой, поселки Зайцево, Белая Каменка, Саханка, Коминтерново, Ленинское, Октябрьское и Безымянное. В Макеевке из-за обстрелов без газа до сих пор остаются более 800 домов.

В Авдеевке, подконтрольной Киеву, ВСУ продолжают собирать танковый кулак. Военные разместили бронетехнику прямо посреди жилого квартала. При этом сам населенный пункт тоже остается без света и тепла. Работают пункты обогрева, и раздачи горячей пищи. И судя по всему, развернуты они надолго. Авдеевку питает электричеством Донецк, который продолжают обстреливать украинские военные.

Александр Огородников, "ТВ Центр".