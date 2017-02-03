Франсуа Фийон выступил за отмену санкций против России

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Антироссийские санкции, которые наносят невероятный вред европейским производителям, необходимо отменить. Об этом заявил кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон.

Кандидат в президенты Франции назвал глупыми санкции в отношении России. Выступая перед своими сторонниками, Франсуа Фийон обещал большие перемены, если он выиграет выборы, передает "ТВ Центр".

Правда, шансы политика на победу серьёзно снизились после того, как появились подозрения в крупных финансовых нарушениях его супруги. Однако Фийон и ранее неоднократно говорил, что политика действующего президента Олланда в отношении России абсурдна и губительна для Франции.

"Я хочу помочь нашим сельхозпроизводителям, которые в состоянии дать стране фантастическое богатство, но которые сейчас просто исчезают на глазах. Да, я хочу отменить это глупое эмбарго в отношении России, которое вредит европейским сельхозпроизводителям. Их я буду поддерживать, чтобы они вернули себе первое место в Европе, потому что оно принадлежит им по праву", - сказал Фийон.

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