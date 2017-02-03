В Ижевске сотни людей остались без воды из-за прорыва теплотрассы

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В Ижевске сотни людей остались без воды и тепла. Из-за прорыва трубы затоплены сразу несколько городских кварталов. Коммунальные службы в экстренном режиме пытаются устранить последствия аварии.

На Ижевск обрушился потоп. Буро-красные потоки, напоминающие горные реки, сметают все на своем пути. Под воду ушли сразу несколько кварталов - жилые дома, дворы и дороги. Люди не могут выйти из своих подъездов. Сердобольные наблюдатели не знали даже, как помочь водителям, чье плаванье и впрямь оказалось неудачным. При этом местные следопыты пытались самостоятельно выяснить причину катаклизма, передает "ТВ Центр".

Но вовсе не воды всемирного потопа обрушились на Ижевск. Причиной стал прорыв трубопровода, который случился накануне вечером. Холодную воду сразу же перекрыли, а аварийные бригады с помощью спецтехники пытались разогнать всю жидкость. Пришлось даже менять часть маршрутов общественного транспорта.

Вообще, аварии на водопроводе в Ижевске, как выясняется не редкость. Трубы достаточно изношены, и такие потоки периодически устремляются на улицы города. Пока неизвестно, как долго жителям придется обходиться без воды и отопления на этот раз, точных прогнозов аварийные службы не дают. Синоптики же обещают двадцатиградусные морозы, и, судя по всему, автомобили придется спасать уже не от воды, а вызволять изо льда.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр".