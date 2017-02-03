Трутнева попросили отложить обязательную установку системы "ЭРА-ГЛОНАСС"

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Власти Приморья обратились к полпреду президента на Дальнем Востоке с просьбой отложить введение системы "ЭРА - ГЛОНАСС". С начала этого года она стала обязательной. Тревожную кнопку уже устанавливают на всех новых автомобилях, но с подержанными машинами возникли сложности.

Деньги заплачены, автомобиль на российской таможне уже больше недели, но свою новую машину Виктор Игнашкин может увидеть только на фото. Подержанный универсал пришел во владивостокский порт в этом году. А значит, попал под действие нового закона - "транспортное средство должно быть оснащено системой "ЭРА - ГЛОНАСС". На автомобилях БУ такого устройства, конечно, нет, но без него получить ПТС теперь невозможно, передает "ТВ Центр".

Еще более 800 машин в буквальном смысле застряли на дальневосточной таможне. Новый закон поставил под удар бизнес предпринимателей, которые закупают подержанные японки на продажу. Иван Афиногенов сейчас не может получить ПТС на целую партию автомобилей. Уже подсчитывает убытки.

"До нового года я слышал об этом законе, но, прочитав его, ознакомившись, я понял, что речь идет о новых автомобилях, которые будут вводиться в эксплуатацию на территории нашей страны в моем случае, это "БУшные" автомобили, которые были введены в эксплуатацию на территории Японии, и мы были уверенны, что на них закон не распространяется", - рассказал предприниматель.

Каждый предприниматель новый закон понял по-своему. Но все же официальная трактовка документа не пользу продавцов поддержанных авто. "В конце декабря прошлого года вышло письмо главного инспектора безопасности дорожного движения Российской Федерации, что ввозимые транспортные средства на территорию России должны быть оснащены системой " ЭРА - ГЛОНАСС". Поэтому сейчас все машины, которые вводятся на территорию РФ, должны быть оснащены данной системой", - сообщила юрист Наталья Соседко.

Установить систему "ЭРА - ГЛОНАСС" в автомобиль технически не сложно. Есть и компании, которые готовы это делать. Но специалисты объясняют: без краш-теста автомобиля это делать бессмысленно. При чрезвычайной ситуации система может не сработать.

Получается, чтобы установить "ЭРА - ГЛОНАСС" на подержанный автомобиль, по идее, нужно купить не одну, а как минимум три одинаковых машины. На двух других провести краш-тесты, а это фронтальное и боковое столкновение, получить сертификат, и уже потом вмонтировать систему в третий автомобиль.

В Приморье уже выпускают автомобили с системой экстренного реагирования. С конвейера сошли 800 машин, все они прошли краш-тесты еще в прошлом году. Сам модуль установлен в приборной панели, а наверху кнопка вызова. Она срабатывает автоматически при ДТП, но экстренную помощь можно вызвать и самостоятельно. Например, если водителю стало плохо в дороге.

Для заводов - изготовителей новые правила не стали проблемой. Все машины 2017 года укомплектованы системой экстренного реагирования. А вторичный рынок замер в ожидании. Владельцы, конечно, могут забрать свои машины с таможни, но без ПТС. Эксплуатировать автомобиль без документов нельзя. Власти региона направили обращение в правительство с просьбой ввести на Дальнем Востоке временный мораторий на закон. Чтобы уже ввезенные машины можно было растаможить, а не пустить на запчасти.

Ольга Скрипникова, Сергей Дробышев, Дальневосточное бюро "ТВ Центра", Владивосток.