В Москве у пенсионерки отобрали сумку с $25 тыс.

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На северо-востоке Москвы двое неизвестных вырвали у 73-летней пенсионерки из рук сумку, после чего скрылись. Позднее она пришла в полицию с заявлением. По данным столичного главка МВД, в сумке находилось 25 тысяч долларов.