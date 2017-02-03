В Москве у пенсионерки отобрали сумку с $25 тыс.
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На северо-востоке Москвы двое неизвестных вырвали у 73-летней пенсионерки из рук сумку, после чего скрылись. Позднее она пришла в полицию с заявлением. По данным столичного главка МВД, в сумке находилось 25 тысяч долларов.
На северо-востоке Москвы двое неизвестных ограбили 73-летнюю пенсионерку. Об этом сообщает Агентство "Москва".
Потерпевшая обратилась в полицию с заявлением. По ее словам, грабители в первом корпусе дома №9 по улице Стрелецкой вырвали у нее из рук сумку, в которой находилось 25 тысяч долларов. После этого они скрылись. В столичном главке МВД "Материальный ущерб составил около одного миллиона 608 тысяч рублей", - отметили .
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж".