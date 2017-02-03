В Москве назвали напавших на Донецк украинских силовиков вандалами

Теги: мид обстрел Украина донецк донбасс

Бомбить спящий город могут только вандалы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Так она прокомментировала массированный обстрел Донецка, предпринятый ВСУ в ночь на 3 февраля. По ее словам, Киев при этом бравирует действиями собственных вооруженных сил в Донбассе.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев нарушил все нормы морали, совершив варварский налет на Донецк.

"Этому варварскому налету нет никакого оправдания, своими действиями Киев грубо нарушил не только Женевскую конвенцию от 12 августа 1949 года "О защите гражданского населения во время войны", но и все нормы морали". Бомбить спящий город, уничтожать ни в чем не повинных людей могут лишь вандалы, у нас нет другого определения тем людям, которые совершили эту ночную вылазку", - приводит ее слова ТАСС.

По словам Захаровой, украинские власти при этом не только не берут на себя ответственности за происходящее в Донбассе, но и "без какого-либо зазрения совести бравирует действиями собственных вооруженных сил в Донбассе".

Кроме того, она прокомментировала обстрел журналистов в ДНР украинской стороной, который произошел 31 января. По ее словам, это грубое нарушение норм и стандартов международного права. "Мы глубоко обеспокоены безопасностью журналистов, находящихся в регионе", - отметила Захарова. Официальный представитель МИД напомнила, что обстоятельства произошедшего сейчас устанавливает СКР.

В ночь на 3 февраля украинские силовики обстреляли Донецк из реактивных систем залпового огня "Ураган" и "Град". По территории ДНР были выпущены более 1200 мин и снарядов. В результате погибли два человека, еще 13 получили ранения. Повреждены десятки зданий. Среди них школы и детские сады. Кроме того, огонь вели по Макеевке и Ясиноватой.

Читайте также:

Наблюдатели ОБСЕ признали присутствие украинских танков в Авдеевке

Маккейн призвал Трампа предоставить Украине оружие