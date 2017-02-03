СКР завел дело по факту пропажи девушки на северо-западе Москвы

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В столице пропала 23-летняя Наталья Меламед, которая без объяснения причин ушла из квартиры 24 января. По данным следствия, незадолго до исчезновения она могла находиться на территории Красногорского лесопарка. В настоящее время в ее поисках участвуют более 700 человек.

Московскими следователями возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения жительницы столицы Натальи Меламед. Об этом говорится в сообщении на сайте ГСУ СКР по Москве. Дело заведено по статье "Убийство".

Отмечается, что 23-летняя девушка без объяснения причин покинула квартиру, расположенную на Митинской улице, 24 января. Известно также, что незадолго до исчезновения, Меламед могла находиться на территории Красногорского лесопарка.

В настоящее время следователями организованы полномасштабные поиски девушки с привлечением полиции, спасателей и волонтеров. В мероприятиях участвуют более 700 человек.