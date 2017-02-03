Лукашенко потребовал возбудить дело против главы Россельхознадзора

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил возбудить уголовное дело против главы Россельхознадзора Сергея Данкверта за "нанесение ущерба" его государству. В самом ведомстве не проявляют беспокойства из-за поручения белорусского лидера.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал возбудить уголовное дело против главы Россельхознадзора Сергея Данкверта. Об этом белорусский лидер заявил в ходе общения с журналистами. Видеотрансляция мероприятия доступна на сайте "БелТА".

"Нам необходимо изучить вопрос и возбудить уголовное дело по Данкверту. За нанесение ущерба государству", - подчеркнул он.

Между тем, в Россельхознадзоре уже прокомментировали эту информацию. По словам его представителя Юлии Мелано, никто в ведомстве не проявляет обеспокоенности из-за поручения Лукашенко, передает ТАСС.

"Со своей стороны нужно сказать, что Россельхознадзор проводил мероприятия в части ограничений и запрета ввоза определенных партий продукции с территории Белоруссии в соответствии с существующим российским и международным законодательством", - сказала она.

Ранее Лукашенко уже критиковал Данкверта за его негативные высказывания о белорусской продукции.