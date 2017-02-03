Белоруссия подала в суд из-за сокращения поставок Россией нефти

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск подал в суд из-за сокращения поставок российской нефти. По его словам, российская сторона начала "резать нефть" в нарушение всех договоренностей.

Белоруссия подала в суд из-за сокращения поставок российской нефти, заявил президент этой страны Александр Лукашенко. Об этом сообщает "БелТА".

"Спор шел исключительно по газу. Они начали в нарушение всех договоренностей резать нефть. Мы обратились, конечно, в суд", - рассказал Лукашенко. Также он отметил, что Белоруссия и Россия являются двумя самыми близкими странами, и этих конфликтов быть не должно.

Ранее в январе вице-премьер России Аркадий Дворкович сказал, что долг Белоруссии за поставку российского газа составляет 550 миллионов долларов.

В начале 2016 года Минск заявил о несправедливой цене на российский газ и в одностороннем порядке снизил выплаты за него. Москва в свою очередь заявила о снижении беспошлинных поставок нефти в Белоруссию. В октябре стороны объявили, что компромисс достигнут. Тем не менее, спор до сих пор остается открытым.

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