Медведев обсудил со Степашиным итоги работы фонда ЖКХ

Теги: степашин медведев ЖКХ

Дмитрий Медведев в пятницу встретился с главой наблюдательного совета фонда ЖКХ Сергеем Степашиным.

Дмитрий Медведев обсудил с Сергеем Степашиным итоги работы фонда ЖКХ. В центре внимания - целый ряд актуальных программ жилищно-коммунального сектора и подведение итогов уже проделанной работы, передает "ТВ Центр".

Фондом ЖКХ реализовано более 900 миллиардов рублей. Построено около 50 миллионов квадратных метров нового жилья. При этом Степашин отметил, что шесть субъектов страны досрочно выполнении свою программу.

"Результаты вроде бы и разные, но совокупный результат, хочу обратить внимание, очень неплохой. Потому что 800 тысяч с лишним человек и выход на миллион расселенных граждан нашей страны. Скажем прямо, ни один инструмент нас к таким результатам не подводил. В этом смысле деятельность фонда оказалась эффективной", - отметил Медведев.