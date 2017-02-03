В Москву идут 20-градусные морозы

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В Москву возвращаются морозы. Если в эти выходные термометр покажет минус 12, то уже во вторник на следующей неделе температура опустится ниже минус 24 градусов.

В столицу идут морозы до минус 24 градусов. В выходные небо будет пасмурным: облака в город принёс атмосферный фронт, передает "ТВ Центр".

Но уже в воскресенье на смену ему придет антициклон из Арктики. Он хоть и принесёт холода, но, зато подарит москвичам преимущественно солнечную, безветренную погоду. В начале недели синоптики обещают и осадки, но обильных снегопадов ждать не стоит. Ещё одна неприятная новость, кроме низкой температуры: давление будет высоким.