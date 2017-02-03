Автомойщик угнал Cadillac за 5 млн в столице

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В Москве автомойщик угнал Cadillac стоимостью пять миллионов рублей. Сотрудники ДПС смогли остановить нарушителя на территории Ярославской области только после того, как он съехал в кювет. При этом автомойщик отметил, что не хотел ничего угонять, а собирался просто покататься.

В Ярославской области задержали автомойщика, который угнал машину у москвича. Он до блеска вымыл иномарку клиента, а пока тот расплачивался за услуги, сел в его автомобиль и умчался. При этом далеко уехать он не успел, так как угодил в кювет. Теперь угонщику предстоит не только отвечать перед законом, но ещё и ремонтировать машину, передает "ТВ Центр".

Как же манила автомойщика эта блестящая красивая жизнь и дорогие автомобили. Много раз, наверное, он представлял себя за рулем роскошного Cadillac. Когда хозяин оставил ключи от машины, скромный автомойщик смело решил занять его место.

Дальше уже все пошло как в кино. Сначала началась погоня, а затем и попытка задержания. Сотрудники ДПС сумели остановить угонщика на территории Ярославской области. Однако вместо того, чтобы предъявить документы он рванул вперед, нарушая все правила дорожного движения.

Вот только несостоявшийся киногерой в результате не справился ни с нервами, ни с управлением. Cadillac вылетел в кювет, а сбежать из машины ему не удалось. После задержания, оказалось, что угонщику 34 года, а сам он из Башкортостана и раньше уже был судим за кражу. В этот раз автомойщик сказал, что ничего не собирался угонять, а просто собирался покататься. Насколько невинными были его намерения, в ближайшее время еще предстоит доказать.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения", - отметил начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Андрей Князев.

Иномарке, стоимостью в пять миллионов рублей, это путешествие явно не пошло на пользу. Теперь машина выглядит не очень хорошо. Как минимум, несостоявшемуся гонщику придется платить штраф и возмещать ущерб владельцу. Максимальное же наказание по этой статье - лишение свободы до пяти лет.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр".