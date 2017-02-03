В столице прошел рейд по нарушителям парковки на местах для инвалидов

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Больше 10 процентов мест на столичных парковках предназначены для людей с ограниченными возможностями. Однако часто машины там оставляют вовсе люди, у которых со здоровьем серьезных проблем нет. Водители не обращают внимания на специальную разметку и знаки, откровенно игнорируя этическую сторону вопроса.

Москвичка Ева Стюарт каждое утро отвозит дочку-инвалида в школу, затем к врачу. На лобовом стекле ее автомобиля - специальный знак. Однако быстро припарковаться это не помогает. Обычно приходится кружить по стоянке в поисках свободного места. Поскольку парковку для инвалидов занимают вполне себе здоровые горожане, передает "ТВ Центр".

"Люди не задумываются о том, как это - колесить с ребенком-инвалидом, а если ребенок на коляске, а если у ребенка тяжелые множественные нарушения вокруг реабилитационных центров, школ кинотеатров и не иметь возможности с ним припарковаться - это очень тяжело", - рассказала Ева Стюарт.

Искушение занять парковку, предназначенную для инвалида, велико. Ведь она обычно больше по площади, чем стандартная разметка. Кроме того, людям с ограниченными возможностями отдаются наиболее удобные места, чтобы им не приходилось преодолевать большие расстояния до своего автомобиля.

Рейд выявил типичную для города картину. На площадках, обозначенных специальным знаком, оказались машины, не имеющие отношения к больным людям или к тем, кто их перевозит. В результате разъяснительных бесед выяснилось, что многие вообще не обращают внимания на нанесенные на асфальт обозначения и просто выбирают подходящее место.

Цена такого легкомыслия довольно высокая. Машины нарушителей сразу отправляют на спецстоянку, а им самим грозит штраф в 5 тысяч рублей.

Сотрудники ГИБДД проводят такие рейды ежедневно. Однако пока нарушителей меньше не становится. В системе городских парковок более 10 процентов мест предназначены для людей с ограниченными возможностями. И чаще всего почти все они заняты автомобилями без значка "Инвалид" на лобовом стекле.

Юлия Степина, Павел Суменков, "ТВ Центр", Москва.