Театр Маяковского представит спектакль о мигрантах "Изгнание"

Теги: Культура литва спектакль

"Изгнание" - так называется спектакль о жизни мигрантов из Литвы, которые переехали в Лондон в поисках лучшей жизни. Но вдали от родины они сталкиваются с реальностью, весьма далекой от их радужных представлений о земле обетованной.

Мимо сцены Маяковки на Сретенке идут страждущие. Хотят узнать всё про "Изгнание", передает "ТВ Центр".

Похоже, и у главного героя, и у его исполнителя остался один-единственный друг - Фредди Меркьюри. Спасибо драматургу Марюсу Ивашкявичюсу. Говорят, он специально поехал в Лондон, чтобы написать комедию. А получилась трагедия. О литовских переселенцах-пролетариях. С дешевыми чемоданами и битами в руках.

Не стоит обольщаться. Никаких прелестей в виде джек-пота в миллион долларов или должности вице-президента не будет. Здесь всё, как в жизни, при самом пессимистичном сценарии. Жизнь - в подворотнях, драки, мордобой, и постоянная борьба за кусок хлеба в роскошном Лондоне.

"Я бы не делал акцент, что это история про литовцев. Нам совсем повезло - у нас герой полулитовец, полурусский. Может, ему кажется - главному герою, что он проиграл, и что он рухнул. Но мы хотели не ставить точки в конце, все-таки это начало пути", - рассказал режиссёр Миндаугас Карбаускис.

У каждого своя точка отсчета. Кто-то приспосабливается, кто-то идет напролом. Еще бы знать, ради чего. Предавать друзей, сражаться за них или скидывать с себя последнее.

Судя по этому спектаклю, в Лондоне вообще никого не ждут. Может, драматург сгустил краски. Но на деле остаётся один выход - музыка Фредди Меркьюри.

Ольга Стрельцова, Наталья Епифанова, Александр Пасечник, "ТВ Центр", Москва.