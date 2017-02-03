В Балашихе альпинисты спасли "пугливого" енота

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В подмосковной Балашихе спасли енота. Зверя, очевидно, выбросили на улицу, и он, скорее всего, от страха забрался на высокую липу в местном лесопарке. Животное могло просто погибнуть от холода и голода.

Профессиональный альпинист Дмитрий животных еще никогда не догонял. Но на этот раз пришлось. И не только догонять, но даже соревноваться в ловкости с енотом, передает "ТВ Центр". Кто-то принес животное в коробке в местный лесопарк и оставил. Испуганный зверёк искал убежище от людей и собак, взобрался на 20-метровую липу, а спуститься самостоятельно уже не смог. Тогда неравнодушные ветеринары вызвали альпинистов и под покровом ночи развернулась непростая операция по спасению енота-верхолаза. Вот и пришлось рубить сук, на котором зверь сидел.

"За счет того, что ветка отломилась, он полетел, зацепился вот за эту ветку, то есть она смягчила его падение, а потом попал в глубокий снег, что тоже его спасло от повреждений, и здесь уже один из санитаров побежал и накрыл его своим телом", - рассказал промышленный альпинист Дмитрий Ракинцев.

Спасённый Йося Второй - так его уже прозвали в ветеринарной клинике - до сих пор не отошел от стресса, хотя с момента его чудесного вызволения прошла уже почти неделя. Два дня енот-полоскун не выходил из конуры, в которую его поместили и до сих пор стесняется есть на людях. Зато в одиночестве ест все - мясо, яйца, но самое любимое лакомство - йогурт. Енот сильно проголодался, сидя на дереве.

"Наблюдает за всем происходящим, отъедается, аппетит у него превосходный, ест все, пока у него даже нет времени стирать, он тут же все съедает, но, безусловно, он еще стрессует, он еще и нас пугается, хотя понимает, что ничего ему не делают, он шипит, но не убегает", - сообщил главный ветеринарный врач госпиталя птиц Маргарита Кочерга.

Йося смирился с "кошкиным домом" над головой и спокойно засыпает под крики шумных соседей: ворона Макара и попугая Аркаши. В госпитале птиц он проведет еще месяц на карантине. И хотя зверек на первый взгляд абсолютно здоров, ему предстоит сдать анализы и сделать несколько прививок, в том числе от бешенства. А дальше его ждет поиск нового дома, но уже не у людей. Такое дикое животное должно жить в специальных условиях, уверены ветеринары. Для Йоси новым домом станет реабилитационный центр Санкт-Петербурга или Рязани. А пока енота регулярно навещает его спаситель и его друг, верхолаз.

Елена Сахно, Дмитрий Шиков, "ТВ Центр", Московская область.