В Третьяковке началась продажа билетов на выставку "Оттепель"

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Третьяковская галерея представит выставку работ эпохи Оттепели. Она откроется в середине февраля, но билеты можно купить уже сейчас.

В Москве - снова "Оттепель". Фестиваль, посвящённый легендарной эпохе, пройдет в столице в ближайшие три месяца, передает "ТВ Центр".

Вернуться в мир 1960-х можно будет на нескольких столичных площадках - в Парке Горького, Пушкинском музее, и, разумеется, в Третьяковской галерее. Там уже 16 февраля откроется масштабная выставка, посвящённая "золотому" десятилетию.

Будут представлены работы художников и скульпторов "советского модернизма". А ещё артефакты, предметы быта и редкие звукозаписи. Всё, конечно же, оформлено в неповторимом дизайне той, "последней эпохи стиля".

Билеты на выставку "Оттепель" уже можно купить в кассах и на сайте Третьяковской галереи.