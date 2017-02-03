Лукашенко заявил о нарушении Россией договора о границе

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По словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, Россия нарушила договор между двумя странами из-за установления пограничных зон. Он отметил, что это решение можно рассматривать в качестве политического выпада со стороны нашей страны.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия нарушила договор о границе между двумя государствами путем установления пограничных зон. Об этом белорусский лидер заявил в ходе общения с журналистами.

"Представьте: существуют межгосударственные договоры, соглашения. И один министр, пусть даже сильный, эфэсбэшник (имеется в виду глава ФСБ России Александр Бортников – прим. ред.) и прочее, одним росчерком пера поставил крест на всех договоренностях, издав свой приказ. Это что, нормально?", - приводит слова Лукашенко ТАСС.

Он отметил, что решение об установлении пограничных зон в регионах, которые граничат с Белоруссией, необходимо рассматривать в качестве политического выпада со стороны России.

В среду Александр Бортников распорядился установить погранзону на границе с Белоруссией. Согласно документу, данная мера направлена на создание "необходимых условий охраны государственной границы России".

В свою очередь, ранее в начале января Александр Лукашенко подписал указ, разрешающий безвизовый въезд на территорию страны гражданам 80 государств на срок не более 5 суток. Отмечается, что документ направлен на активизацию путешествий в страну бизнесменов и туристов.

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