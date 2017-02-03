В Париже назвали атаку на патрульных солдат у Лувра терактом

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Неизвестный напал на патрульных солдат рядом с Лувром в Париже. В результате атаки один из солдат получил ранение. Сам нападавший тяжело ранен в брюшную полость. По словам премьер-министра Франции Бернара Казнёва, речь может идти о нападении "террористического характера".

Нападение на патрульных солдат, которое было совершено в Париже у Лувра, является попыткой теракта, заявил премьер-министр Франции и бывший глава МВД страны Бернар Казнёв.

"Судя по всему, это было нападение террористического характера", - приводит слова Казнёва ТАСС.

По словам префекта Парижа Мишеля Кадо, нападавший выкрикивал "Аллах велик" и другие лозунги, наталкивающие на мысли о теракте. Он добавил, что 3 февраля неизвестный с двумя рюкзаками попытался войти в подземный торговый центр "Карузель", который расположен рядом с Лувром.

Все могло завершиться трагедией, если бы военный патруль не решил проверить содержимое его ручной клади, передает "Интерфакс". После этого мужчина атаковал военных с мачете и ножом в руках. В результате ранение получил один солдат. Сейчас ему оказывают медицинскую помощь.

Сам нападавший был тяжело ранен. В него было сделано пять выстрелов. Одна из пуль попала в брюшную полость.

Полиция оцепила крупную зону вокруг Лувра. Кроме того, закрыта ближайшая станция метро. Во время инцидента в залах музея находилось около 300 посетителей. Их всех укрыли в закрытых помещениях.