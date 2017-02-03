Глава Камчатки доложил Путину о программе по сейсмоусилению зданий

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Владимир Путин в пятницу в Кремле встретился с губернатором Камчатского края Владимиром Илюхиным. Глава региона информировал президента о том, как выполняется программа по повышению сейсмобезопасности зданий. По словам Илюхина, за 8 лет построили и отреставрировали около 200 тысяч квадратных метров жилья. Появился новый микрорайон, куда переехали полторы тысячи семей. Губернатор обратился к президенту с предложением продлить программу.

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин на встрече с президентом России Владимиром Путиным попросил продлить программу по сейсмоусилению зданий в регионе. Об этом сообщает "ТВ Центр".

На встрече говорили также о социально-экономическом положении в регионе и о развитии рыбопромышленного комплекса. Камчатка, отметил Илюхин, лидер в стране по объемам вылова.

Илюхин: В 2016 году наши рыбаки добыли более миллиона тонн биоресурсов. Отрасль у нас активно поддерживается и развивается. Порядка 17 миллиардов рублей у нас вложено в берег. Построено 16 новых заводов, причём на побережье: западном и восточном.

Путин: В социальной сфере как дела?

Илюхин: Всё, что касается выполнения положений майских указов, у нас всё достаточно стабильно, выполняем все установленные показатели. Есть некоторое снижение по заработной плате, несмотря на то, что мы повышаем с теми нормативами, которые есть.

Путин: Надо всё-таки следить за этими показателями и в этом году у нас все шансы есть не только восстановить утраченное, но и немножко приподняться.