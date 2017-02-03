В Подольске женщина отказалась обвинять врача в изнасиловании

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Пациентка подольской больницы, ранее сообщившая об изнасиловании врачом, написала заявление, в котором отказалась от обвинений в адрес мужчины. Несмотря на это, СК уже возбудил дело по статье "Насильственные действия сексуального характера". Подозреваемый арестован, ему грозит до шести лет тюрьмы.

Пациентка больницы в Подольске, которая ранее сообщила об изнасиловании врачом, написала заявление об отказе в адрес мужчины, передает "МИР24" со ссылкой на Минздрав Московской области.

В нем она рассказала, что на самом деле ее никто не насиловал. 43-летняя женщина при этом настаивает на том, чтобы подозреваемого Зиедулло Носирова уволили из медучреждения.

По версии следствия, инцидент произошел в ночь с 4 на 5 января в больнице №2 города Подольска. Женщина находилась в реанимации в тяжелом стоянии с ожогами 43% тела. Она находилась в сознании, но не могла двигаться из-за действия лекарств. Этим воспользовался пьяный врач Носиров. Он начал шептать на ухо пострадавшей непристойности и прикасаться к интимным местам. Пациентка все рассказала медсестрам и обратилась к главврачу. В конце января к делу подключился Следственный комитет и министерстве здравоохранения Московской области.

Врач объяснил свои действия алкогольным опьянением. Следствие возбудило против него уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера". Его арестовали. Подозреваемому может грозить до шести лет лишения свободы.

В СМИ ранее появилась пока не подтвержденная информация о том, что Носиров на прежнем месте работы в Татарстане был уличен во взяточничестве. Он вымогал у пациентов и их родственников деньги за "качественный" наркоз. За что и был уволен и даже находился под следствием.

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