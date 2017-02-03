Энтузиазм назвали главным качеством успешных людей

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Активность по жизни и коммуникабельность назвали качествами, которые присущи успешным и счастливым людям. Следом идут трудолюбие и любознательность.

Ученые пришли к выводу, что энтузиазм — главное качество успешных и счастливых людей. Речь идет, в частности об активности по жизни и коммуникабельности. Об этом пишет "Русская планета".

В эксперименте приняли участие почти тысяча человек в возрасте до 35 лет.

Второе качество, по мнению ученых, которое помогает достичь успеха в жизни – это трудолюбие и субординация. Третье – любознательность.