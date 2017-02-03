В Красногорском лесопарке обнаружили тело москвички Меламед

Теги: убийство скр Происшествие подмосковье росгвардия

Служащие Росгвардии нашли в Красногорском лесопарке тело 23-летней москвички Натальи Меламед, пропавшей 24 января. Место обнаружения оцепили.

В Красногорском лесопарке обнаружено тело пропавшей москвички Натальи Меламед. Об этом говорится на сайте Росгвардии. Место обнаружения оцеплено.

Ранее в пятницу московские следователи возбудили уголовное дело по факту исчезновения жительницы города Натальи Меламед по статье "Убийство".

23-летняя москвичка ушла из квартиры на Митинской улице без объяснения причин. Это произошло 24 января. Сообщалось, что незадолго до исчезновения девушка могла находиться на территории Красногорского лесопарка.

В поисковых мероприятиях приняли участие более 700 человек. Из них 250 являются военнослужащими Росгвардии.