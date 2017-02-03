Кремль опроверг ввод пограничного режима на границе с Белоруссией
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В Кремле заявили, что никакого пограничного режима на российско-белорусской границе не вводилось. Кроме того, Москва выразила недоумение в связи с решением Александра Лукашенко возбудить дело в отношении главы Россельхознадзора. Кремль призывает Минск решать спорные вопросы между странами путем деловых переговоров.
В пресс-службе Кремля отметили, что никакого пограничного режима на границе между Россией и Белоруссией не вводилось. Об этом сообщает ТАСС.
"Никакого пограничного режима не вводилось. Речь идет о введении пограничных зон в прилегающих к границе районах. Это связано с необходимостью регламентирования посещения приграничных районов гражданами третьих стран", - говорится в сообщении.
Кроме того, Москва выразила недоумение в связи с решением президента Белоруссии Александра Лукашенко возбудить дело в отношении главы Россельхознадзора Сергея Данкверта. По информации пресс-службы, российское ведомство выполняет свои функции.
В Кремле также призывают Минск решать различные спорные вопросы, в том числе экономические, в отношениях между странами путем деловых переговоров. Москва рассчитывает, что набор разногласий будет урегулирован в ходе правильного общения.
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