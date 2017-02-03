Песков: надеемся, у ЛНР и ДНР хватит боеприпасов для ответа Киеву

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что ополченцам самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик хватит боеприпасов, чтобы отвечать украинским силовикам. При этом он подчеркнул, что в Кремле подсчетом боеприпасов не занимаются. Кроме того, Песков сообщил, что Москва не признавала паспортов ЛНР и ДНР.

В Кремле надеются, что у ЛНР и ДНР хватит боеприпасов, чтобы отвечать на агрессию Киева. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

"Надеемся, что у них хватит боеприпасов для того, чтобы отвечать на агрессивные действия Вооруженных сил Украины", - сказал он.

При этом Песков подчеркнул, что в Кремле подсчетом боеприпасов не занимаются. Пресс-секретарь заявил о необходимости убедить Киев отказаться от преступных авантюр. Он отметил, что Россия предпринимает соответствующие политические и дипломатические шаги.

"Сейчас главное - каким-то образом вынудить Киев отказаться от авантюр достаточно преступного характера, способных подорвать минский процесс", - сказал Песков.

Пресс-секретарь также прокомментировал информацию о якобы признании российской стороной паспортов ДНР и ЛНР. По его словам, существуют лишь об отдельных случаях, связанных с гуманитарными акциями.

"До сих пор никаких признаний не было. Это не официальное признание паспортов, речь идет об отдельных решениях, которые могли приниматься муниципальными, местными органами власти, а также различными компаниями, исходя исключительно из гуманитарных соображений, руководствуясь необходимостью действительно гуманитарной помощи этим людям, которые проживают в районах Донбасса", - сказал Песков.

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