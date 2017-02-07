Знаменитости, победившие рак

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4 февраля в мире отмечался всемирный день борьбы с раком. Эта дата была провозглашена Международным союзом по борьбе с онкологическими заболеваниями. Увы, не для всех противостояние с этим страшным недугом заканчивается хорошо. И тем не менее, есть множество случаев чудесного спасения. TVC.ru решил вспомнить, кто из знаменитостей смог победить эту беду.

Анджелина Джоли

Эту историю знают все, кто следит за Голливудом. В родной семье женщины, которую обожает, наверное, вся мужская половина человечества, были страшные эпизоды. Речь идет о смерти ее матери и тети. И в том и другом случае причина одна – рак яичников.

Особенно тяжко Анджелине пришлось из-за смерти мамы Маршелины Бертран. Ее дети долго не могли понять, почему их бабушка умерла не в том возрасте, в каком обычно от нас уходят пожилые люди – 56 лет. Но потом стало еще хуже. Врачи заявили ей о 87% вероятности развития у нее онкологического заболевания груди. Разумеется, новость повергла в шок не только ее и ее семью, но и весь мир.

Анджелина вспомнила, что мама мучительно боролась со страшным диагнозом на протяжении восьми лет и все равно потерпела поражение в этом сражении. Однако Джоли все равно не собиралась страдать и отдавать себя в руки семейному проклятию. В мае 2013 года она прошла необходимые трехмесячные медицинские процедуры, после чего, ей была сделана операция по удалению молочной железы.

По словам Джоли, решение об этой процедуре далось ей очень нелегко. Но она об этом не жалеет. После этого естественную форму груди ей придали импланты. Риск развития онкологического заболевания остался, но снизился с 87% до 5%. Так что, актриса считает, что оно того стоило.

Кайли Миноуг

Еще одна женщина, о которой мечтают многие мужчины на планете – Кайли Миноуг. Но в отличие от Джоли, австралийская поп-дива уже страдала от рака молочной железы, когда врачи поставили ей страшный диагноз. Это произошло весной 2005 года, когда ей было 37 лет. Причем, как потом рассказала певица, на той неделе она проходила обследование дважды, и в первый раз врачи ничего не нашли. Однако она, послушав внутренний голос, все равно пошла к маммологу еще раз. И уже тогда узнала о том, чем она болеет.

К счастью, болезнь была еще на первой стадии, а значит, шансы спастись были весьма высокими. Несмотря на это, некоторые СМИ начали всерьез предполагать, что мир теперь будет жить без полюбившейся всем красотки.

С операцией тянуть не стали. Она была сделана сразу же после определения диагноза. Затем последовал курс химиотерапии. В результате на публике исполнительница появилась только спустя полгода. По ее словам, после выздоровления, ей пришлось пойти на некоторые жертвы, отравляющие жизнь любителям поесть фаст-фуда. Она отказалась от гамбургеров, газированных напитков картофеля фри. Ей нельзя было пить кофе, черный чай и есть мясо.

Интересно, что после выздоровления Миноуг постоянно говорила о важности выявления рака на ранних стадиях. Услышав ее призыв, многие женщины скопом отправились на маммологию. После этого врачи дали этому явлению название "Эффект Кайли".

Майкл Дуглас

У мужчин молочная железа, как правило, менее подвержена развитию патологий. Однако опухоль может развиться в любых других жизненноважных местах в организме представителей сильной половины человечества. Вот и знаменитый Майкл Дуглас пережил не самые приятные дни в своей жизни. В августе 2010 года у актера диагностировали рак гортани.

Врачи отметили, что в его языке найдено твердое образование по размеру не уступающее ореху. Ситуацию осложняло то, что болезнь была выявлена уже на четвертой губительной стадии. Начался длительный период лечения химиотерапией, который продлился несколько месяцев. Но современная медицина умеет творить чудеса. Все завершилось удачно. Актер остался жив.

Между тем, журналисты все ломали голову над тем, откуда у звезды "Основного инстинкта" и "Уолл-стрит" могло развиться такое заболевание. Все грешили на любовь Дугласа к сигаретам и алкоголю, однако сам Майкл рассказал журналистам британской газеты The Guardian, что виной тому стали утехи с его женой Кэтрин Зетой-Джонс. Заболевание якобы было вызвано вирусом папилломы человека.

В апреле 2016 года передовицы таблоидов запестрили новостями о том, что рак вернулся в жизнь Майкла Дугласа, и ему оставалось жить всего несколько месяцев. С этим якобы связано его решение подкорректировать завещание. Однако актер, которому тогда уже был 71 год, опроверг эту информацию, заявив, что недавняя проверка показала - он на 100% излечился от рака.

Роберт Де Ниро

В 2003 году у актера Роберта Де Ниро был выявлен рак простаты. Ему тогда было 60 лет. При этом врачи утверждали, что рак у него был на начальной стадии. Но съемки триллера "Игра в прятки", в котором он тогда был занят, все равно пришлось перенести.

На самом деле, многое, что связано с бедой Де Ниро особо не афишировалось. Хотя про сам факт заболевания СМИ каким-то образом прознали и тут же поведали об этом всему миру. Однако Де Ниро уже задолго до этого был помешан на здоровье. Он постоянно проходил осмотры у врачей, что, как утверждают специалисты, также сыграло роль в его выздоровлении, так как он изначально находился в отличной физической форме.

И все равно лечение заняло у актера продолжительное время. Ему была сделана радикальная простатэктомия - высокотехнологичную операцию, к которой обычно прибегают в таких случаях. Эта и другие процедуры позволили Де Ниро выпутаться из непростой ситуации и победить смертельную болезнь. При этом, 73-летний актер, в отличие от Кайли Миноуг, до сих пор не отказывает себе во вкусной еде и хороших винах.

Между тем, в 2007 году на него подала в суд страховая компания. Там были сильно недовольны тем, что Де Ниро скрыл данные о состояния своего здоровья, когда имел дело со страховщиками.

Лэнс Армстронг

Впрочем, не только актерам и поп-звездам пришлось вести борьбу за свою жизнь с опасным недугом. Есть такой пункт в биографии некоторых людей, которые, казалось бы, должны быть здоровее всех здоровых. Речь о спортсменах. В данном случае, о велогонщике Лэнсе Армстронге. Не так давно знаменитый американец оказался в опале из-за скандала, связанного с допингом. Однако главный спор в своей жизни он, все-таки, выиграл.

В 1996 году, когда ему было 25 лет, врачи обнаружили у него рак яичек с метастазами. На самом деле, ситуация с Армстронгом доказывает, что даже в запущенных случаях убить смертельную болезнь все еще возможно. У спортсмена было именно так. Его лечащий врач констатировал присутствие метастаз в брюшной полости, легких и даже в мозге. По словам специалистов, шансы на удачный исход курса лечения были равны всего 20%. И тем не менее, доктора, да и сам Арсмтронг решили бороться до последнего. Все началось с операции по удалению яичка, затем пришлось удалять и опухоли в мозге, которые на деле оказались мертвыми клетками, что облегчило ситуацию.

Все это велогонщик стоически перенес, но для выздоровления этого было мало. Лэнсу предстояло также пройти так называемые агрессивные методы химиотерапии. Это было рискованно, но на деле оказалось спасением для него. Свершилось настоящее чудо. Рак был побежден, да еще удалось избежать побочных эффектов от терапии.

Впоследствии Арсмтронг издал книгу, которую назвал "Не о велосипеде". В ней он признался, что именно химиотерапия стала самым мучительным испытанием в его жизни. В те моменты он даже неосознанно желал собственной смерти. По его признанию, никакие изнуряющие физические тренировки не сравнятся с пережитым.

Позднее Арсмтронг организовал фонд помощи онкобольным.