Захарова возмутилась заявлением Reuters о преследовании журналистов в России

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МИД ждет от Reuters пояснений в связи с претензиями по поводу условий работы в России. Главный редактор агентства ранее направил сотрудникам открытое письмо, в котором сказано, что в России приходится бороться с цензурой, уголовным преследованием, отказом в визах и угрозой насилия в адрес журналистов.

МИД России ждет от Reuters подробных пояснений в связи претензиями главного редактора агентства Стивена Адлера по поводу преследования журналистов в России, передает ТАСС. По словам официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, "пройти мимо следующего пассажа мы не могли".

"Мы гордимся нашей работой в таких странах, как Турция, Филиппины, Египет, Ирак, Йемен, Таиланд, Китай, Зимбабве и России. В странах, где иногда приходится сталкиваться с цензурой, уголовным преследованием, отказом в выдаче виз и даже физическими угрозами в адрес наших журналистов", - говорится в заявлении Адлера. Текст относительно организации работы по освещению деятельности нового президента США и его администрации адресован журналистам агентства.

По словам Захаровой, в России не делят журналистов на плохих и хороших, не лишают аккредитации за то, что "нам не нравится или кажется не объективным". Дипломат выразила уверенность в том, что Reuters опубликовало данный документ, "превратив его в своего рода манифест".

Захарова указала, что в самом агентстве дать комментариев по этому поводу не смогли. Она также обратила внимание на то, что аккредитованные в России корреспонденты Reuters принимают участие в еженедельных закрытых брифингах в МИД, а также в других мероприятиях для СМИ, однако ни разу не задали беспокоящие их вопросы.

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