Трамп назвал лживой информацию СМИ о "плохом" разговоре с Тёрнбуллом

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Информация СМИ об агрессивном поведении президента США Дональда Трампа во время разговора с премьер-министром Австралии Малкольмом Тёрнбуллом является ложью, заявил сам хозяин Белого дома. Ранее сообщения о "плохом" разговоре опроверг и глава австралийского правительства.

Президент США Дональд Трамп опроверг информацию СМИ о том, что во время телефонного разговора с премьер-министром Австралии Малкольмом Тёрнбуллом хозяину Белого дома пришлось повысить на него голос. Ранее на эту тему высказался сам глава австралийского правительства.

"Спасибо премьер-министру Австралии за правду, которую он сказал о нашей вежливой беседе, про которую эти лживые СМИ наврали. Очень мило," – написал хозяин Белого дома в своем микроблоге в Twitter.

Thank you to Prime Minister of Australia for telling the truth about our very civil conversation that FAKE NEWS media lied about. Very nice! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 февраля 2017 г.

Ранее Малкольм Тёрнбулл заявил, что разговор с Дональдом Трампом завершился вежливо. По его словам, официальный представитель президента США Шон Спайсер назвал эту беседу "сердечной". "Могу лишь сказать, что беседа была очень прямой и откровенной", - приводит слова премьера Австралии ТАСС.

Также Трамп, по словам Тёрнбулла, пообещал выполнять соглашение, достигнутое Австралией с администрацией Барака Обамы по беженцам. При этом хозяин Белого дома дал понять, что сам не стал бы его заключать.

В четверг американское издание The Washington Post сообщило, что Трамп был крайне недоволен телефонным разговором с главой правительства Австралии, которые прошли 28 января. Эту беседу он назвал "худшей из всех" переговоров, которые глава Белого дома провел с лидерами других стран. Издание отмечало, что разговор завершился спустя 25 минут, хотя изначально должен был идти час.

Позднее телеканал Sky News сообщил, что беседа Трампа с Тёрнбуллом прервалась по инициативе президента США. Перед тем, как бросить трубку, он якобы накричал на своего собеседника.

Согласно документу, подписанному правительством Австралии с предыдущей президентской администрацией, Соединенные Штаты обязаны принять на своей территории около 1250 нелегальных беженцев из лагерей, созданных на острове Манус в Папуа - Новой Гвинее и в островном государстве Науру. Большинство из них – выходцы с Ближнего и Среднего Востока.

18 января американские журналисты направили Трампу открытое письмо от лица пресс-пула Белого дома. Сотрудники СМИ раскритиковали его за неодобрительные высказывания о корреспондентах в Twitter, а также осудили за то, что он избегает прессы и запрещает некоторым изданиям освещать его деятельность.

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