Трамп назвал лживой информацию СМИ о "плохом" разговоре с Тёрнбуллом

Президент США Дональд Трамп опроверг информацию СМИ о том, что во время телефонного разговора с премьер-министром Австралии Малкольмом Тёрнбуллом хозяину Белого дома пришлось повысить на него голос. Ранее на эту тему высказался сам глава австралийского правительства.

"Спасибо премьер-министру Австралии за правду, которую он сказал о нашей вежливой беседе, про которую эти лживые СМИ наврали. Очень мило," – написал хозяин Белого дома в своем микроблоге в Twitter.

Thank you to Prime Minister of Australia for telling the truth about our very civil conversation that FAKE NEWS media lied about. Very nice!