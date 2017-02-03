Белоруссия задумалась о продлении срока пребывания иностранцев в республике

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика не скрывала от России намерение ввести пятидневный безвизовый режим для граждан 80 государств. Министр иностранных дел страны Владимир Макей заявил, что в последствии срок пребывания иностранцев на белорусской территории может быть увеличен.

Россия знала о намерении Белоруссии ввести пятидневный безвизовый режим для граждан 80 стран. Об этом заявил президент страны Александр Луашенко в ходе большой пресс-конференции.

"Почему пять дней? Мы хотели попробовать. Мы не прятали это от России. Мы не могли этого прятать", - цитирует белорусского президента "Интерфакс".

В свою очередь, министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей отметил, что пятидневный срок пребывания для иностранцев впоследствии может быть увеличен.

"Жизнь не стоит на месте: если мы видим, что это режим заработал, мы можем предложить, и будем думать над тем, чтобы предложить более длительное нахождение иностранцев в нашей стране", - сказал он.

В начале января Лукашенко подписал указ, разрешающий безвизовый въезд на территорию страны гражданам 80 государств на срок не более 5 суток через международный аэропорт "Минск-1". Отмечается, что документ направлен на активизацию путешествий в страну бизнесменов и туристов.

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