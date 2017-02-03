Изнасилованная в Подольске пациентка не отказывалась от показаний

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Пациентка, якобы подвергшаяся насилию со стороны врача-анестезиолога в больнице в Подольске, не отказывалась от показаний. Об этом сообщили в правоохранительных органах. Ранее в Минздраве Подмосковья сообщили, что женщина якобы под запись заявила, что оговорила врача.

История с якобы изнасилованием врачом-анестезиологом пациентки в подольской больнице становится все более запутанной. Как сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах, женщина от дачи показаний не отказывалась. При этом ее предупредили об ответственности за дачу ложных показаний.

Ранее в Минздраве Подмосковья заявили, что пациентка написала заявление, в котором отказалась от показаний против врача. Кроме того, она якобы под запись призналась, что никакого насилия со стороны анестезиолога не было. Заявление, по словам представителей ведомства, стало следствием некоего личного конфликта, который произошел между женщиной и врачом.

О том, что врач-анестезиолог больницы в Подольске якобы совершил насильственные действия сексуального характера в отношении пациентки в отделении реанимации стало известно в начале недели. Сам врач якобы признался, что находился в момент преступления в состоянии сильного алкогольного опьянения. По данному факту возбуждено уголовное дело.