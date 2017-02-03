Ученые рассказали о зараженных химикатами упаковках от фастфуда

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Американские ученые провели исследование упаковок от фастфуда, которое показало наличие в них химических соединений. Исследователи пришли к выводу, что вещества являются потенциально опасными для детей и беременных женщин.

Отрицательные побочные эффекты от употребления фастфуда хорошо задокументированы. Употребление в пищу такой еды может привести к ожирению. Кроме этого, качество и питательная ценность продуктов быстрого питания, как правило, ниже, чем у блюд, приготовленных в домашних условиях.

Однако новое исследование, проведенное некоммерческой организацией Silent Spring Institute, предполагает, что вред от фастфуда может иметь другой источник - упаковку. Свою работу авторы опубликовали в научном журнале Environmental Science and Technology Letters, пишет The Outline.

Исследователи проанализировали более 400 образцов упаковок от фастфуда из 27 сетей ресторанов быстрого питания, в том числе стаканы и контейнеры из бумаги и картона. Они проверили образцы на наличие пер- и полифторалкильных соединений. Это большая группа искусственных химических веществ, находящихся в производстве с 1950-х годов. Они широко используются, а об их действии известно лишь то, что они накаливаются в крови животных. Исследование показало, что вещества находятся в 56% бумаги для хлеба, 28% упаковках для гамбургеров, и 20% картона.

"Эти химические вещества связаны с многочисленными проблемами со здоровьем", - заявил химик, ведущий автор исследования Лорел Шайдер.

Хотя в полном объеме действие веществ все еще не определено, ученые пришли к выводу, что они являются потенциально вредными для детей и развивающихся эмбрионов. Вещества проникают в организм через кровь, грудное молоко, а также устойчивы к воздействию воды, жира и тепла, что делает их невосприимчивыми к окружающей среде.

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