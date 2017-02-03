Лукашенко возложил вину за обострение ситуации в Донбассе на Порошенко

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ответственность за обострение ситуации в Донбассе лежит на главе государства, на территории которого идут военные действия. При этом он подчеркнул, что не обвиняет Петра Порошенко, однако при любом развитии ситуации вина ложится на президента.

Петр Порошенко несет ответственность за обострение ситуации на юго-востоке Украины. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Ответственность прежде всего ложится на президента той страны, на территории которой идет война. Я тут не хочу упрекнуть Петра Порошенко, мы в добрых с ним отношениях. Но я всегда говорю: как бы ситуация не складывалась, все равно тебя будут обвинять, потому что ты президент этой страны", - цитирует белорусского лидера ТАСС.

Возобновившиеся в Донбассе бои в районе Авдеевки стали самыми ожесточенными с августа 2015 года. В результате обстрелов город остался без воды, тепла и электроэнергии. Украинские вооруженные силы и ополченцы ДНР обвиняют друг друга в применении оружия.

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