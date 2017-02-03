Лукашенко не будет ограничивать въезд россиян в Белоруссию

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Белоруссия не будет ограничивать въезд в страну россиян, поскольку они являются для белоруссов "не врагами и не противниками, а братьями". Такое заявление сделал президент страны Александр Лукашенко. В то же время он заметил, что обустройство Россией пограничной зоны может вылиться в серьезный конфликт.

Александр Лукашенко предупредил, что обустройство Россией пограничной зоны с Белоруссией может вылиться в серьезный конфликт. По его словам, граница может быть обустроена только после демаркации.

"Есть некая привязка к конкретным каким-то точкам, некая реперная точка выстроена. Встает вопрос - это что, Россия начала проводить демаркацию границы? Так это переговорный процесс. Это может вылиться в серьезный конфликт. Мы же не договаривались, как это будет на местности проходить - вы же можете залезть на чужую территорию и отхватить кусок чужой границы", - приводит слова Лукашенко агентство "Интерфакс".

Вместе с тем, белорусский президент пообещал не препятствовать въезду в его страну граждан России, хотя и ответит на действия Москвы. Русской народ он назвал братьями, которые "как ездили сюда, так и будут ездить".

В среду директор ФСБ России Александр Бортников распорядился установить погранзону на границе с Белоруссией. Согласно документу, данная мера направлена на создание "необходимых условий охраны государственной границы России".

Лукашенко в пятницу заявил, что Россия таким образом нарушила договор о границе между двумя государствами. В Кремле уточнили, что никакого пограничного режима на границе между не вводилось. Речь идет о введении пограничных зон в прилегающих к границе районах.