На закурившую в храме белгородку завели уголовное дело

Теги: Уголовное дело религия скр храм православие рпц белгород курение

21-летняя девушка, разместившая в интернете фотографии на которых изображено, как она прикуривает сигарету от свечей в храме, подозревается в публичном оскорблении религиозных чувств верующих. О возбуждении уголовного дела сообщили в СКР по Белгородской области.

Белгородские следователи возбудили уголовное дело в отношении 21-летней девушки. Белгородку подозревают в совершении преступления, предусмотренного статьей "Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих".

В мае 2016 года подозреваемая разместила на своей странице в одной из социальных сетей фотографии, на которых изображено, что она прикуривает сигарету от свечей в храме.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Читайте также:

В Подольске женщина отказалась обвинять врача в изнасиловании

СКР завел дело по факту пропажи девушки на северо-западе Москвы

В Москве девушка заказала киллеру собственную мать