Лукашенко отозвал белорусских специалистов из таможенных органов ЕврАзЭС

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил отозвать белорусских специалистов из таможенных органов Евразийского экономического союза. По его словам, он не подписал Таможенный кодекс, так как организация по многим параметрам не работает. По словам Лукашенко, за 2015 год Белоруссия потеряла в ЕврАзЭС 40% товарооборота.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отозвал основных специалистов из таможенных органов Евразийского экономического союза. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление белорусского лидера в ходе его пресс-конференции.

"Я не подписал Таможенный кодекс, потому что многое из того, что должно было быть, не работает. Что забор городить, если не работает. Более того, я поручил отозвать наших основных специалистов из таможенных органов. Чего они там сидят? Зачем такая организация", - заявил Лукашенко.

Белорусский президент подчеркнул, что в случае, если Белоруссия нужна в интеграционных структурах, участники этих объединений должны вести себя порядочно по отношению друг к другу, поддерживая и не создавая препятствий.

"За 2015 год мы в ЕврАзЭС упали в товарообороте, по моему, на 40%, а в прошлом году еще 18% добавили. 60% в ЕврАзЭС падение - это что, нормально?" - сказал Лукашенко.

В Санкт-Петербурге 26 декабря состоялось заседание Высшего Евразийского экономического совета. В его рамках лидеры России, Киргизии, Армении и Казахстана подписали Таможенный кодекс. Президент Белоруссии на заседании не присутствовал. Документы были направлены на подпись в Минск. Лукашенко, однако, одобрил только проект договора о Таможенном кодексе в качестве основы для переговоров.

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