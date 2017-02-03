Порошенко обвинил Россию в эскалации конфликта в Донбассе

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Ответственность за эскалацию конфликта в Донбассе, в том числе обострение ситуации в Авдеевке, полностью лежит на России. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко. Он обвинил Москву в обстреле жилых кварталов и гибели мирных жителей.

Президент Украины Петр Порошенко выступил с заявлением, в очередной раз обвинив Россию в эскалации конфликта в Донбассе. Текст размещен на официальной странице президента Украины в соцсети Facebook.

По его словам, ответственность за обострение ситуации в Авдеевке, в том числе обстрел жилых кварталов и гибель мирных жителей, ранения журналистов и гибель украинских военных, лежит на России и ополченцах ДНР и ЛНР.

"Подчеркиваю, что тезис о том, что Россия не контролирует регион - абсолютно ошибочный, так как в каждом подразделении находятся кадровые российские военные, выполняющие приказы России", - написал Порошенко. В свою очередь, Украина, по мнению президента страны, постоянно демонстрирует готовность к прекращению огня.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ответственность за обострение ситуации в Донбассе лежит на главе государства, на территории которого идут военные действия. При этом он подчеркнул, что не обвиняет Петра Порошенко, однако при любом развитии ситуации вина ложится на президента.

Политологи не исключают, что обострение ситуации в Донбассе может быть связано с новым витком борьбы за власть на Украине. В Верховной Раде больше нет коалиции, а рейтинг "Блока Петра Порошенко" стремительно падает. Сам же президент продолжает настаивать, что главная угроза для его страны исходит от России. Защиты от внешнего "врага" Киев ищет у НАТО и призывает Запад активнее давить на Москву.

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