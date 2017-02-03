Вашингтон ввел дополнительные санкции против Ирана

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Соединенные Штаты Америки ввели дополнительные санкции в отношении Ирана. Как сообщается на сайте Министерства финансов США, в санкционный список были добавлены 13 лиц и 12 компаний.

США введи дополнительные санкции в отношении Ирана. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства финансов Соединенных Штатов.

Согласно размещенному документу, в санкционный список были добавлены 13 физических лиц и 12 компаний.

Иран 29 января провел испытания баллистической ракеты средней дальности. После этого в Конгресс США была внесена резолюция, позволяющая американскому президенту применить вооруженные силы против исламской республики. Глава государства Дональд Трамп заявил, что не исключает такого развития событий. Спикер палаты представителей Конгресса США Пол Райан заявил накануне, что выступает за ужесточение санкций против Ирана. По его словам, Соединенные Штаты должны занять жесткую позицию в отношении исламской республики и "прекратить потакать Ирану".

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