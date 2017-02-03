Отношения Украины и Польши стремительно ухудшаются

Теги: Украина польша националист нацизм

Поляки опубликовали список надзирателей концлагеря "Освенцим". Большинство фамилий немецких, но не мало и украинских, а также литовских и латышских. При этом ни одного русского имени. Как бы не старались духовные наследники Бандеры превратить того в ангела с крылышками, живы еще очевидцы истинного лица героев ОУН-УПА и по совместительству, современной Украины.

"Культ Бандеры на Украине цветет и пахнет. Убийц из УПА здесь считают героями. И это, несмотря на многочисленные намёки Польши", - так начинается материал, прошедший в эфире первого и главного польского телеканала "Едынки", который ничего случайного в своих новостях не показывает. Варшава искренне недоумевает, почему Киев продолжает делать национальными героями отпетых головорезов. Если раньше по этому поводу здесь тихо возмущались, то сейчас уже открыто грозят пальцем. Буквально ставят ультиматум. Причем на высшем уровне, отмечает "ТВ Центр".

"Президент Украины не может рассчитывать на хорошее отношение и понимание со стороны Варшавы в ситуации, когда Киев основывать свою историю на традициях УПА и считает людей, совершавших чудовищные преступления против поляков, героями", - заявил лидер правящей польской партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский.

Один из самых влиятельных в стране политиков подчеркивает: польско-украинские отношения сейчас "под вопросом", и их будущее зависит от исторической, точнее, идеологической позиции Киева. С чем, кстати, полностью согласна парламентская оппозиция. А это для нынешней Польши, где активно идет внутриполитическая борьба, явление вообще-то нечастое.

Такое единодушие понятно. Киев в последнее время слишком часто испытывает терпение соседей — осквернение польского военного кладбища в Киеве, уничтожение памятника полякам, убитым в Гуте Пеняцкой во время Второй мировой, наконец, объявление персона нон-грата мэра Перемышля. Последняя капля. В ответ депутаты Сената и Сейма бойкотировали святое - юбилейный экономический форум Украина-Польша. О том, что ситуация накалилась до предела, свидетельствуют и резкие заявления посла Польши на Украине Яна Пекло, который обычно даже в самых критических ситуациях дипломатично делает вид, что ничего не произошло.

"Это приобретает серийный характер. Инцидент в киевской Быковне крайне отвратителен, поскольку в месте памяти, а именно на этих могилах, появились вульгарные слова. История с нашим мэром не менее возмутительна", - заявил Ян Пекло.

На самом деле история с польским мэром больше напоминает анекдот о том, как вездесущие спецслужбы Незалежной сначала в ходе сложнейшей спецоперации выявили "организатора" антиукраинских митингов в Перемышле, им, собственно, и оказался глава города Роберт Хома, затем запретили ему въезд на Украину. Причем в режиме такой строгой секретности, что сам мэр узнал об этом только когда его уже развернули на границе. Ну и под конец, после ноты протеста с польской стороны украинские разведчики решили героически разобраться. Разобрались и отменили запрет. Роберт Хома, считавший себя верным другом Украины, кажется, до сих пор в шоке.

Подобно главе Перемышля всегда поддерживала Киев на его европейском пути и вся официальная Варшава — делегировала виднейших политиков и чиновников на оба Майдана, помогала материально, защищала на международной арене даже тогда, когда никто не защищал.

"В польском парламенте больше антироссийскости, чем любви к Украине. Но мы как государство не можем позволить себе финансировать антипольские вещи только потому, что они являются антироссийскими", - заявил депутат польского Сейма Роберт Винницкий.

Другими словами, Варшава сейчас — будто мачеха, вложившая в нелюбимого сына слишком много, чтобы терпеть непослушание. Пытается поставить Киев в угол, угрожает, мол, не с теми ссориться осмелился.

"Я хочу напомнить коллегам, что Польша - лидер Вышеградской группы, важнейшего объединения внутри ЕС. Мы задаем тон перемен во всей Европе", - напоминает премьер-министр Польши Беата Шидло.

В Вышеградскую четверку, между тем, входят три ближайших соседа Украины - кроме Польши, это Словакия и Венгрия, с которой Киев тоже умудрился испортить отношения. И опять-таки на почве ультранационализма. После того, как в Раду внесли проект закона об исключительности украинского языка, Будапешт тут же заявил, что не потерпит ущемления прав венгроговорящего меньшинства.

"У Украины осталось только два союзника и адвоката на мировой арене - это Польша и Германия. Киев не может позволить себе игнорировать Варшаву", - говорит политолог Пётр Варжик.

Киеву действительно не позавидуешь — оказался меж двух огней. С одной стороны - без польской поддержки действительно будет туго, кругом ведь одни "враги". Отсюда и некоторые чисто формальные шаги к примирению со стороны высшего руководства, как когда Петр Порошенко во время посещения Польши театрально преклонил колено перед памятником жертвам Волынской резни. С другой стороны - если уступить по-честному, и вслед за Варшавой, на законодательном уровне признать Волынскую резню геноцидом, совершенным украинскими националистами, то где взять новых героев? Разрушится вся идеология, весь исторический миф, всё, на чем держится нынешняя Украина.

"А зачем тогда Украина вообще отделялась от СССР? Потому что, мы, оказывается, на самом деле все русские, у нас одна культура по большому счету, один язык, одна история, одни и те же герои. Давайте тогда все вместе считать героем Рыбалко - маршала танковых войск, давайте все вместе любить Григория Савича Сковороду. Он был уроженцем Полтавской губернии, но при этом был верным монархистом. И уж никак он не мог считать себя человеком, направленным на отделение Украины от России", - говорит политолог Богдан Безпалько.

Варшава тоже не собирается уступать, сколько бы Киев не твердил про "российскую агрессию" и гибридную войну. Борьба за то, чтобы польские трактовки исторических событий приняли все без исключения соседи, всегда была неотъемлемой частью государственной политики "Польши Качиньского".

Вот и схлестнулись два совсем не великоимперских, зато очень амбициозных государства. И никак не хотят понять, что можно договариваться. В итоге, при видимости крепкой дружбы, Украина и Польша стоят ни много ни мало на пороге холодной войны. На улицах, впрочем, война уже идет, и совсем не холодная. Нападения на кладбища и мемориалы продолжаются по обе стороны границы. На марши сторонников ОУН-УПА в западных областях Украины поляки неизменно отвечают собственными шествиями националистов. Эти же националисты избивают украинских студентов только за то, что те - украинские. Обычной стала вот такая картина: украинец с трезубцем на футболке специально провоцирует поляков, митингующих у консульства Незалежной в Варшаве. Едва не начинается рукопашная, разнять взъерошенных людей успевает полиция.

"Простые поляки категорически не воспринимают политику заигрывания с Украиной. Они вообще настроены украинофобски. Ненавидят украинцев, которых становится все больше и больше на рынке труда в Польше. Там целые отрасли в промышленности, которые оккупированы украинцами", - говорит директор Центра российско-польского диалога и согласия Юрий Бондаренко.

Киев играет с огнем — Польше ведь даже не нужно особо стараться, чтобы показать, кто в хате хозяин. Достаточно, к примеру, закрыть границы. На какое-то время. И тут же до миллионов сознательных заробитчан с Западной Украины вдруг дойдет. Да, памятников Степану Бандере у них в излишке, а вот денег нет. От слова "совсем".

Ольга Оксенич, Мария Богомолова, Дмитрий Шиков. "В Центре Событий".