Выборы в Европе рискуют стать самыми "грязными" за всю историю

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Американские выборы произвели сильнейшее впечатление на Европу, где тоже предстоят выборы. Первыми, 15 марта, голосуют Нидерланды. Затем Франция, где в лидерах гонки Марин Ле Пен, и уже ближе к концу года подтянется Германия, где за место канцлера готова вновь побороться Ангела Меркель.

Главный скандал этой предвыборной кампании начался с газетной утки. Сатирический еженедельник Canard enchaîné, что в переводе с французского значит "прикованная утка", опубликовал статью, согласно которой супруга главного кандидата на пост президента Франции республиканца Франсуа Фийона числилась его ассистентом в парламенте, а на самом деле якобы просто получала зарплату.

Случай во французской практике не единичный, неопровержимых доказательств вины Пенелопы Фийон у журналистов не было. И вполне возможно, что в другое время публикация стала бы темой для разговора на кухнях. Но только не в этот раз. Не успели газетный тираж разобрать с прилавков, как прокуратура спешно открыла расследование, передает "ТВ Центр".

И вот череда многочасовых допросов, массовая выемка документов в парламенте. Броское "Пенелопагейт" вторую неделю не сходит с телеэкранов.

"Если кому-то хочется нападать на меня, то делать это надо напрямую и оставить мою жену в стороне от политических баталий", - так комментирует скандал сам Фийон.

Вот только мушкетерcтво у серых кардиналов европейской политики точно не в чести. Не дожидаясь хоть каких-либо выводов следствия, супругам фактически вынесли приговор. Это, уверен сам Фийон, дело рук правящей партии. После провального президентства Франсуа Олланда шансов сохранить за собой Елисейский дворец у социалистов и правда практически не было. Премьер Мануэль Вальс, принявший эстафетную палочку у отказавшегося баллотироваться на второй срок Олланда, не сумел даже выйти на старт. На праймериз левых ему, опытному политику, избиратель предпочел мечтателя-аутсайдера. Бенуа Амон - сторонник крайне левых взглядов - предлагает Республике меньше трудиться и больше расслабляться. Легализация марихуаны - часть предвыборной программы.

"Давайте будем откровенны — Бенуа Амон достаточно легковесный в этой политической схватке кандидат. Другой вопрос, что из нее сейчас выбывают все тяжеловесы. Тот же Мануэль Вальс, Ален Жюппе и Николя Саркози. У избирателя есть запрос на новые лица. И это делает исход выборов непредсказуемым", - говорит политолог Джон Локлэнд.

А это для демократической Европы, оказывается, сущий кошмар. Глядя на ситуацию у соседей, Берлин, например, срочно принял превентивные меры. На сентябрьские выборы канцлера в соперники Ангеле Меркель из Страсбурга выписали проверенного Мартина Шульца. Лишить Германию “Альтернативы” - вот основная миссия.

"К чему может привести слепой национализм, мы познали на примере истории первой половины XX века. Поэтому партия Хекке, Гауланда и Петри – это никакая не альтернатива для Германии, но это позор для Федеративной Республики", - заявляет Шульц.

Скептически настроенных к ЕС, критикующих политику открытых дверей и санкций, правых из "АДГ", конечно, уже записали в агенты Кремля. Прямых доказательств нет. Но, если будет нужно, отпечатки его длинных рук непременно найдутся.

На кону вся концепция евроатлантического мира, возможный распад зоны Евро, а то и вовсе всего Евросоюза. Та же Ле Пен, которой сегодня пророчат победу в первом туре выборов, уже заявила о желании отказаться от единой валюты. И провести референдум о выходе из ЕС. Но дойдет ли до этого? На нее ведь тоже завели дело. Якобы и лидер "Национального фронта" нанимала фиктивную помощницу и фейкового телохранителя.

"Я абсолютно не согласна с такой постановкой вопроса нашими политическими противниками в Европарламенте. Мы там находимся в оппозиции, мы приносим руководству немало беспокойства, увеличивая от выборов к выборам количество своих депутатов. Вот они и задались целью с нами разделаться", - восклицает она.

И тут глава "Нацфронта" вполне, возможно, права. Пока лидеры гонки во Франции разбираются с очередной порцией компромата, популярность набирает один из недавних аутсайдеров — бывший министр экономики в правительстве Олланда Эммануэль Макрон.

Еще вчера Франция обсуждала его женитьбу на собственной школьной учительнице. Теперь самый молодой кандидат в президенты всерьез надеется стать новой любовью социалистов. Политик будущего, как он сам себя представляет, правда, тоже оказался замешан в старом, как мир, финансовом скандале. Незадолго до увольнения из министерства Макрон, по данным журналистов, потратил 80% выделенных на представительские расходы денег. То ли спустил на частную лодку, на которой ездил в ведомство, то ли пустил капитал в дело. Собственная партия - мероприятие отнюдь не дешевое. Правда, об этом случае либеральная пресса как-то забыла. Может, потому что правящей пока элите такой скандал не нужен.

"Его поддерживают бизнес-круги, финансовые европейские круги. В связи с ситуацией, сложившейся вокруг Франуа Фийона, на мой взгляд, вполне вероятно, что именно Макрон станет соперником Марин Ле Пен во втором туре выборов", - рассуждает Локленд.

Вопрос теперь только как на эту войну компроматов отреагирует избиратель. До выборов во Франции еще три месяца, в Германии - 7. И за это время ситуация может еще не единожды измениться. Хотя, как минимум, дважды за последний год мир получил доказательства - грязные методы ведения политической борьбы сейчас вызывают только одно желание - поскорее избавиться от тех, кто эту борьбу затеял.

Екатерина Выскребенцева, Евгений Полойко. "В Центре Событий". Париж, Франция.