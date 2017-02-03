Россельхознадзор запретил поставки говядины из Белоруссии

Россельхознадзор с 6 февраля запрещает поставки говядины из Минской области Белоруссии. Это связано с тем, белорусы ранее не расследовали случаи мошенничества при поставках говядины в Россию. Поставки представляли угрозу биологической безопасности, убежден глава российского надзорного ведомства.

Россия запретила поставки говядины и говяжьих субпродуктов из Минской области Белоруссии. Об этом ТАСС рассказал глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

По его словам, запрет, вступающий в силу 6 февраля, связан с тем, белорусские коллеги ранее не расследовали случаи мошенничества при поставках говядины в Россию. "Эти поставки представляли угрозу биологической безопасности, поскольку мы не знаем, откуда происходила эта продукция", - убежден Данкверт.

В последнее время Россельхознадзор запретил ввоз продукции с ряда белорусских предприятий в связи с тем, что под видом белорусской они поставляли в Россию продукцию из стран, подпавших под российское продовольственное эмбарго, в частности с Украины.

Поводом для запрета поставок с ряда молочных предприятий стало то, что молочный жир в их продукции заменялся на растительный, но информация об этом отсутствовала. К тому же часть молочной продукции не соответствовала требованиям технического регламента.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил возбудить уголовное дело против главы Россельхознадзора Сергея Данкверта за "нанесение ущерба" его государству. В самом ведомстве пока не проявляют беспокойства из-за поручения белорусского лидера.

"Это серьезный нажим, причем не только на позицию руководителя, но и на всю службу в целом. Непонятно, о каком ущербе может идти речь, если статистика говорит о том, что за последние годы Белоруссия серьезно увеличила поставки продовольствия и сельхозпродукции в Россию. А если страдают отдельные предприятия, то на это есть причины. Уголовные дела надо возбуждать против тех предприятий, которые незаконно везут продукцию из стран, поставки из которых запрещены", - ответил на претензии Данкверт.

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