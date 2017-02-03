Москвичи в ночь на субботу смогут наблюдать полет МКС

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В ночь на субботу погодные условия будут наиболее благоприятными для наблюдения за пролетом МКС над московским регионом. Как сообщили синоптики, также наблюдать это явление в столице можно будет во вторник и среду, когда на небе будут отсутствовать облака.

Ночь на субботу в московском регионе будет наиболее благоприятной для наблюдения за пролетом МКС. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на портал "Метеоновости".

"Для жителей столичного региона данное событие будет доступно уже в ближайшую ночь, а также во вторник и среду, когда ночной небосвод будет чист от облачного покрова", - говорится в сообщении.

В пресс-службе Московского планетария сообщили, что увидеть Международную космическую станцию без оптических приборов можно будет с 3 по 15 февраля. МКС будет заметна после 18:00. Объект будет похож на яркую быстро двигающуюся звезду.

Международная космическая станция движется с запада на восток и делает один виток вокруг Земли примерно за полтора часа. Невооруженным глазом ее можно увидеть, когда она освещена Солнцем и на определенном отрезке своей траектории отражает свет подобно Луне.

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